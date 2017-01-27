Рейтинг@Mail.ru

Варан покинул лазарет «Реала»

Матч: РеалРеал-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: 29.01.2017, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Варан Рафаэль
Сегодня, 13:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Реала» Рафаэль Варан оправился от небольшого ушиба, который он получил на тренировке во вторник, и готов снова помочь команде.

Сообщается, что сегодня француз тренировался без каких-либо ограничений и готов принять участие в в поединке 20-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
25 января 2017
21:22 «Саутгемптон» потерял ван Дейка на срок до трёх месяцев 6
14:51 «Ювентус» может потерять Лемина на два месяца 4
09:52 «Сандерленд» потерял Аничебе на три месяца 0
24 января 2017
19:48 Видео Алькантара приступил к тренировкам в составе «Баварии» 2
15:10 Хамес Родригес рискует пропустить три недели 22
09:20 Модрич пропустит 10 дней, а не месяц 8
23 января 2017
22:18 Артуро Видаль успеет восстановиться от травмы до матча с «Арсеналом» 4
16:47 Терри и Кэйхилл навестили Мэйсона в больнице 17
16:25 Роналду и Хамес не тренировались в общей группе «Реала» 25
16:15 Бускетс пропустит не месяц, а 10-15 дней 21
все материалы по этой теме
Турниры