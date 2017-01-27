Варан покинул лазарет «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан оправился от небольшого ушиба, который он получил на тренировке во вторник, и готов снова помочь команде.

Сообщается, что сегодня француз тренировался без каких-либо ограничений и готов принять участие в в поединке 20-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».