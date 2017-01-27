Варан покинул лазарет «Реала»
Матч: Реал-:-Реал Сосьедад
Начало матча: 29.01.2017, 22:45
Сегодня, 13:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Рафаэль Варан оправился от небольшого ушиба, который он получил на тренировке во вторник, и готов снова помочь команде.
Сообщается, что сегодня француз тренировался без каких-либо ограничений и готов принять участие в в поединке 20-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».
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