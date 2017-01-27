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Марадона: «Впервые я попробовал наркотики в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Барселона, Марадона Диего
Сегодня, 13:44 | Источник: mediaset.it | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона рассказал о своем первом опыте употребления наркотических веществ:

«Впервые я попробовал наркотики в „Барселоне“. Мне тогда было 24 года. Это стало самой большой ошибкой в моей жизни. Наркотики убивают. Однако я считаю, что мне повезло. Если бы я продолжал принимать наркотики, то сейчас меня уже не было бы в живых».

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