Марадона: «Впервые я попробовал наркотики в „Барселоне“»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона рассказал о своем первом опыте употребления наркотических веществ:

«Впервые я попробовал наркотики в „Барселоне“. Мне тогда было 24 года. Это стало самой большой ошибкой в моей жизни. Наркотики убивают. Однако я считаю, что мне повезло. Если бы я продолжал принимать наркотики, то сейчас меня уже не было бы в живых».