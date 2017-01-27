Селюк: «В „Бешикташ“ Траоре не переходит, но игроком интересуется ещё один клуб»
Сегодня, 14:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Дмитрий Селюк - агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», дал понять, что его клиента не будет в «Бешикташе», однако не стал исключать смену игроком клубной прописки:
«В „Бешикташ“ Ласина не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.
Какой? Когда мы все сделаем, тогда и скажем».
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— «Юпен» действует очень смешно в вопросе с моим трансфером, это расстраивает меня и агента. Руководство обещало, что я смогу уйти в январе, если будет хорошее предложение. Ко мне проявляют интерес несколько клубов, но «Юпен» настаивает на том, чтобы я присоединился к ЦСКА, что мне не интересно. Это несправедливо и неприемлемо, — передает слова Оникуру African Football.
Так вот,Дима,если ты это недоразумение увезешь зимой,болельщики ЦСКА тебя закидают благодарственными письмами и открытками!
БУДЕТ БЕЗ СТРЕМЯНКИ ЦИТРУСЫ СОБИРАТЬ
БУГАГАГАГАГАГАГА