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Селюк: «В „Бешикташ“ Траоре не переходит, но игроком интересуется ещё один клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Траоре Ласина, Селюк Дмитрий
Сегодня, 14:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Дмитрий Селюк - агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», дал понять, что его клиента не будет в «Бешикташе», однако не стал исключать смену игроком клубной прописки:

«В „Бешикташ“ Ласина не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.

Какой? Когда мы все сделаем, тогда и скажем».

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