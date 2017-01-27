Селюк: «В „Бешикташ“ Траоре не переходит, но игроком интересуется ещё один клуб»

Дмитрий Селюк - агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», дал понять, что его клиента не будет в «Бешикташе», однако не стал исключать смену игроком клубной прописки:

«В „Бешикташ“ Ласина не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.

Какой? Когда мы все сделаем, тогда и скажем».