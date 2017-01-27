Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча
Сегодня, 14:58 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи дисквалифицирован на четыре поединка.
Дисциплинарная комиссия вынесла такой вердикт после того, как разобрала эпизод, случшившийся на 86-й минуте матча 22-го тура АПЛ против «Вест Бромвича», когда Джилободжи ударил хавбека «дроздов» Даррена Флетчера, что осталось без внимания арбитра.
К обычным трем матчам дисквалификации защитник получил еще один, так как это уже не первое его удаление в сезоне.
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