Рейтинг@Mail.ru

Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча

Матч: Вест БромвичВест Бромвич2 : 0СандерлендСандерленд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Джилободжи Папи
Сегодня, 14:58 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи дисквалифицирован на четыре поединка.

Дисциплинарная комиссия вынесла такой вердикт после того, как разобрала эпизод, случшившийся на 86-й минуте матча 22-го тура АПЛ против «Вест Бромвича», когда Джилободжи ударил хавбека «дроздов» Даррена Флетчера, что осталось без внимания арбитра.

К обычным трем матчам дисквалификации защитник получил еще один, так как это уже не первое его удаление в сезоне.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Альберт Риера: от «Ливерпуля» до «Томи»
​Известие о том, что экс-полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» в 34 года докатался до нищей «Томи», способно шокировать. «Соккер.ру» раскрывает карты Альберта Риеры.
Комментариев: 2
09:20 Фото Джеррард встретился с Терри накануне матча «Ливерпуль» - «Челси» 7
07:03 Альба: «Являясь игроком „Барселоны“, я всегда буду хотеть поражений „Реала“» 31
Вчера
23:36 Жоау Мариу: «Я пытаюсь уговорить Роналду перейти в „Интер“» 9
18:03 Тер Штеген не сыграет с «Реалом Сосьедад» 17
11:57 Моуриньо: «Марсьяль не пользовался предоставляемыми возможностями» 25
25 января 2017
Александр Чистяков
Битва эпох. «Ювентус» Трапаттони vs «Милан» Сакки
​Перед встречей «Милана» и «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии «Соккер.ру» проводит параллели между двумя эпохальными командами в истории великих клубов.
Комментариев: 9
19:30 Гризманн озвучит Супермена в ленте «Лего Фильм: Бэтмен» 12
Александр Чистяков
Справочник ЛЧ: неудачник Златан, Месси на пятках у Роналду
​«Соккер.ру» продолжает знакомить вас с любопытными фактами из истории Лиги чемпионов. У кого больше всего матчей? Кто лидирует по забитым мячам?
Комментариев: 17
15:35 Фото Роналду: «Критики не имеют значения. У всех есть те, кто их ненавидит» 112
все материалы по этой теме
Турниры