Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча

Защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи дисквалифицирован на четыре поединка.

Дисциплинарная комиссия вынесла такой вердикт после того, как разобрала эпизод, случшившийся на 86-й минуте матча 22-го тура АПЛ против «Вест Бромвича», когда Джилободжи ударил хавбека «дроздов» Даррена Флетчера, что осталось без внимания арбитра.

К обычным трем матчам дисквалификации защитник получил еще один, так как это уже не первое его удаление в сезоне.