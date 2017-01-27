Марадона: «Икарди станет отличным игроком, но Батистута стоил десяти Икарди»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона не лучшего мнения о нападающем «Интере» Мауро Икарди:

«Икарди станет отличным игроком, но Батистута стоил десяти Икарди.

Икарди - предатель, нельзя жениться на жене своего друга. Жизнь накажет его за то, что он сделал Макси Лопесу».