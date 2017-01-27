Марадона: «Икарди станет отличным игроком, но Батистута стоил десяти Икарди»
Сегодня, 15:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона не лучшего мнения о нападающем «Интере» Мауро Икарди:
«Икарди станет отличным игроком, но Батистута стоил десяти Икарди.
Икарди - предатель, нельзя жениться на жене своего друга. Жизнь накажет его за то, что он сделал Макси Лопесу».
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Батигол был феноменален