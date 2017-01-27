Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании
Сегодня, 15:28 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании.
Жребий свел между собой «Сельту» с «Алавесом» и «Атлетико» с «Барселоной».
Первые матчи пройдут 1 февраля, ответные - 8 февраля.
Напомним, что накануне главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признался, что хотел бы встретиться в финале Кубка с «Сельтой».
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Не помню чтоб Барса их громила 4:0, 5:0, 6:2.
Ваш ребенок слишком быстро собирает все конструкторы? Не знаете, чем занять его надолго? Тогда подарите ему лего «Зенит-Арена». Вам не удастся собрать арену с первого, со второго и даже с третьего раза! Более того, детали постоянно придется докупать! К набору прилагается фигурка Мутко, от которой вы просто не сможете избавиться! Лего «Зенит-Арена»: и даже ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег», – говорит бодрый закадровый голос в скетче. Канал 2 х 2
и финал ле 18-19 Ливер-Алавес)))
Барсе удачи!!!
ИНФА СОТКА !!!
ГЫ-ГЫ