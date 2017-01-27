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Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Жеребьевки, Сельта, Барселона, Атлетико М, Алавес
Сегодня, 15:28 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании.

Жребий свел между собой «Сельту» с «Алавесом» и «Атлетико» с «Барселоной».

Первые матчи пройдут 1 февраля, ответные - 8 февраля.

Напомним, что накануне главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признался, что хотел бы встретиться в финале Кубка с «Сельтой».

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