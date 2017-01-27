«Аталанта» арендовала хавбека «Бенфики»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Аталанта, Бенфика, Кристанте Бриан
Сегодня, 15:36 | Источник: ФК "Аталанта" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Аталанты» сообщает о том, что клуб арендовал у «Бенфики» полузащитника Бриана Кристанте.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает в себя пункт опции выкупа контракта 21-летнего игрока итальянским клубом.
Первую половину сезона хавбек провел в «Пескаре», где также выступал на правах аренды.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:47 Официально «Лас-Пальмас» арендовал Халиловича 4
20:49 Официально «Уотфорд» арендовал у «Милана» Ньянга 4
16:18 Официально «Интер» отдал Мьянге в аренду «Кальяри» 0
15:56 Официально Суботич перешёл в «Кёльн» 9
15:51 Официально Гулум вернулся из «Хебея» в «Бешикташ» 1
25 января 2017
12:42 Официально «Эвертон» арендовал у «Вольфсбурга» Донкора 3
24 января 2017
22:43 Официально Онженда сменил ПСЖ на «Зволле» 0
16:28 Официально «Гранада» арендовала у «Боруссии» Адриана Рамоса 2
09:02 Официально «Брайтон & Хов Альбион» арендовал у «Челси» Томори 2
23 января 2017
20:39 Официально «Халл» арендовал у «Ливерпуля» Лазара Марковича 4
Или войдите через