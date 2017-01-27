«Аталанта» арендовала хавбека «Бенфики»

Пресс-служба «Аталанты» сообщает о том, что клуб арендовал у «Бенфики» полузащитника Бриана Кристанте.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает в себя пункт опции выкупа контракта 21-летнего игрока итальянским клубом.

Первую половину сезона хавбек провел в «Пескаре», где также выступал на правах аренды.