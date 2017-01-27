«Уфа» подтвердила трансфер Карпа

«Уфа» объявила о подписании защитника сборной Молдовы Кэтэлина Карпа.

23-летний игрок поставил подпись под контратом, рассчитанным на 3.5 года.

Новичок «горожан» будет выступать за клуб под 93-м номером.

Ранее Карп выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Виторул».