«Уфа» подтвердила трансфер Карпа
Сегодня, 15:44 | Источник: ФК "Уфа" | Фото: Официальный сайт ФК "Уфа" | Редакция: Антон Белюсь
«Уфа» объявила о подписании защитника сборной Молдовы Кэтэлина Карпа.
23-летний игрок поставил подпись под контратом, рассчитанным на 3.5 года.
Новичок «горожан» будет выступать за клуб под 93-м номером.
Ранее Карп выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Виторул».
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