Президент «Лас-Пальмаса»: «Клуб никогда не был ближе к приобретению Хесе, чем сейчас»

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес намекнул, что в ближайшие часы нападающий ПСЖ Хесе может перебраться в стан «лос амарильос»:

«Мы не можем тягаться в финансовом плане с командами, которые интересуются Хесе, но игрок хочет перейти к нам, и мы приложим все возможные усилия для этого.

Я в предвкушении. Думаю, мы никогда не были ближе к приобретению Хесе, чем сейчас».

Также на Хесе, по слухам, претендуют «Ливерпуль», «Мидлсбро» и «Валенсия».