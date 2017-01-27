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Президент «Лас-Пальмаса»: «Клуб никогда не был ближе к приобретению Хесе, чем сейчас»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Лас-Пальмас, Хесе
Сегодня, 15:55 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес намекнул, что в ближайшие часы нападающий ПСЖ Хесе может перебраться в стан «лос амарильос»:

«Мы не можем тягаться в финансовом плане с командами, которые интересуются Хесе, но игрок хочет перейти к нам, и мы приложим все возможные усилия для этого.

Я в предвкушении. Думаю, мы никогда не были ближе к приобретению Хесе, чем сейчас».

Также на Хесе, по слухам, претендуют «Ливерпуль», «Мидлсбро» и «Валенсия».

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