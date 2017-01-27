Китай вышел на 5-е место в мире по расходам на трансферы

В 2016 году китайские клубы потратили на трансферы в два с половиной раза больше, чем в 2015 году (451.3 млн долларов против 168 млн долларов), выйдя по этому показателю на 5-е место в мире вслед за Англией, Германией, Испанией и Италией, попутно опередив Францию, Португалию и Россию.

Во многом благодаря этому расходы на трансферы во всем мире также выросли и достигли рекордного показателя в 4.79 млрд долларов, что на 14.3% превышает цифры 2015 года.

Также отмечается, что в 2016 году был совершен 14 591 переход. Это тоже свидетельствует о росте трансферной активности. В 2015 году количество переходов составляло 13 601.