Рейтинг@Mail.ru

Китай вышел на 5-е место в мире по расходам на трансферы

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Финансы
Сегодня, 16:12 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

В 2016 году китайские клубы потратили на трансферы в два с половиной раза больше, чем в 2015 году (451.3 млн долларов против 168 млн долларов), выйдя по этому показателю на 5-е место в мире вслед за Англией, Германией, Испанией и Италией, попутно опередив Францию, Португалию и Россию.

Во многом благодаря этому расходы на трансферы во всем мире также выросли и достигли рекордного показателя в 4.79 млрд долларов, что на 14.3% превышает цифры 2015 года.

Также отмечается, что в 2016 году был совершен 14 591 переход. Это тоже свидетельствует о росте трансферной активности. В 2015 году количество переходов составляло 13 601.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
gl
Сегодня 17:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22 января 2017
15:35 Фото Зарплаты Погба и Ибрагимовича уменьшатся на четверть, если МЮ не финиширует в топ-4 32
13 января 2017
07:51 Прядкин: «Ряд госкомпаний сократил расходы на клубы РФПЛ на 10-20%» 93
12 января 2017
20:08 Фото У МЮ самый большой долг среди европейских клубов, ЦСКА - на 7-й позиции 312
29 декабря 2016
13:31 «Балтика» погасила долги перед игроками клуба 5
13:02 ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74.99% акций ФК «Динамо» за 1 рубль 55
23 декабря 2016
Александр Чистяков
Китайские цифры: 500 миллионов для Месси
​Самое интересное в китайском футболе – это  деньги. Трансфер Оскара подталкивает «Соккер.ру» к исследованиям, а чтобы было понятнее, проводим параллели с РФПЛ.
Комментариев: 18
10 декабря 2016
14:25 Победитель чемпионата России получит от РФПЛ порядка 5 млн долларов 31
13:22 Прядкин: «До 2018 года бюджет Премьер-Лиги останется в рамках порядка 40 млн долларов» 10
08 декабря 2016
18:53 Сборная Франции заключила контракт на сумму более 400 млн евро с производителем экипировки 8
05:29 ЦСКА заработал не менее 14,2 млн евро за участие в Лиге чемпионов 128
все материалы по этой теме
Турниры