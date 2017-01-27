Коробка: «О ликвидации „Кубани“ не может быть и речи»

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор «Кубани» Андрей Коробка рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, „Кубань“ ни в коем случае не прекратит свое существование.

Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом».

Ранее игроки «Кубани» писали письмо президенту РФС Виталию Мутко с просьбой о помощи.

После 24 туров ФНЛ «Кубань» идет на 14-м месте в турнирной таблице.