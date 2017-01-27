Зоммер продлил контракт с гладбахской «Боруссией»

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего вратаря сборной Швейцарии рассчитано до 2021 года. В этом сезоне Зоммер провел 26 матчей и пропустил 39 голов.

Ich freue mich sehr und es macht mich stolz zusammen mit Euch, weiter an der Geschichte der Borussia mitschreiben zu dürfen! 💪🏽#Sommer2021 pic.twitter.com/ouUMoR0kO3 — Yann Sommer (@YannSommer1) 27 января 2017 г.