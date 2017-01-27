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Зоммер продлил контракт с гладбахской «Боруссией»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Боруссия М, Зоммер Янн
Сегодня, 17:21 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Менхенгладбах | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего вратаря сборной Швейцарии рассчитано до 2021 года. В этом сезоне Зоммер провел 26 матчей и пропустил 39 голов.

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