Зоммер продлил контракт с гладбахской «Боруссией»
Сегодня, 17:21 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Менхенгладбах | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего вратаря сборной Швейцарии рассчитано до 2021 года. В этом сезоне Зоммер провел 26 матчей и пропустил 39 голов.
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