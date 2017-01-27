ПСВ отклонил предложение «Зенита» по Пропперу
Сегодня, 17:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс сообщил, что голландский клуб действительно получил предложение от «Зенита» относительно полузащитника Дэйви Проппера, но оно было отклонено.
«Вчера мы действительно получили предложение от „Зенита“ о приобретении нашего игрока. Однако наш клуб его не принял. Проппер остается в ПСВ».
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ТО ТО ЕЩЁ БУДЕТ!!!!!!
Пока не подорожал валокордин ЗАПАСАЙТЕСЬ!!!!!!!!!!
МЫ НАЧИНАЕМ В МАРТЕ ВСЕХ ВАС КРОШИТЬ"!!!!!!
мистер проппер все отмыл, но бомжей не зацепил. мистер проппер
Так Им и надо.
Лучше в Спартак или ЦСКА
Сейчас нужно думать о том, куда распихать игроков, которые не пригодятся.
Нужно отдать должное Цыгану - конкуренцию он создал на всех позициях.
А не взяв на второй сбор Кержакова и Новосельцева, еще и показал, кто главный.
Полузащитник ПСВ (Эйндховен) и сборной Голландии Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в голландских СМИ.
Клубы уже провели переговоры по трансферу футболиста и согласовали сделку. При этом сам игрок не горит желанием переходить в российский чемпионат.
В нынешнем сезоне Проппер провел в чемпионате Голландии 19 матчей и забил 4 мяча. На счету полузащитника также 4 матча в составе своей сборной.
У тарасовцев бомбит в два раза сильней!
Мистер Проппер!
https://youtu.be/PIU1SXA2JIU