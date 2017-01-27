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ПСВ отклонил предложение «Зенита» по Пропперу

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ПСВ, Зенит, Проппер Дэйви
Сегодня, 17:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс сообщил, что голландский клуб действительно получил предложение от «Зенита» относительно полузащитника Дэйви Проппера, но оно было отклонено.

«Вчера мы действительно получили предложение от „Зенита“ о приобретении нашего игрока. Однако наш клуб его не принял. Проппер остается в ПСВ».

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