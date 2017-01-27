Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда с вами и болею за вас»
Сегодня, 18:09 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поблагодарил болельщиков «Зенита» за поздравления с китайским Новым годом.
«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом.
Обнимаю всю зенитовскую семью – руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!»
Видео взято с официального канала ФК «Зенит» на YouTube.
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Удачи )
Но спасибо Газпрому с зеней, что привезли стоящего игрока, разумеется после Лава.
Сбежал с бомжатника и глазом не моргнул))))
ЛОЛ!