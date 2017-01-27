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Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда с вами и болею за вас»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Зенит, Халк
Сегодня, 18:09 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поблагодарил болельщиков «Зенита» за поздравления с китайским Новым годом.

«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом.

Обнимаю всю зенитовскую семью – руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!»

Видео взято с официального канала ФК «Зенит» на YouTube.

 

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