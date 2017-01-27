«Грассхоппер» арендовал у «Рубина» Бергстрема
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Рубин, Грассхоппер, Бергстрем Эмиль
Сегодня, 18:14 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Рубин» и швейцарский «Грассхоппер» договорились об аренде 23-летнего защитника казанской команды Эмиля Бергстрема. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Бергстрем перешел в «Рубин» зимой 2016 года, за казанский клуб шведский футболист провел 16 матчей, забив один гол.
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