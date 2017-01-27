Бывший игрок «Барселоны» Ролон не подошел «Уралу»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клубу не подошел экс-игрок «Барселоны» Макси Ролон. Футболист проходил просмотр в «Урале» на первом зимнем сборе команды на Кипре, однако не впечатлил тренерский штаб.

«Ролон покинул расположение „Урала“, он нам не подошел. Мы посмотрели и сказали, что он не подходит, после чего его агенты быстро забрали и купили билет».

22-летний Ролон находился в системе «Барселоны» с 2010 года. На его счету 25 матчей за вторую команду каталонцев. На данный момент он является свободным агентом.