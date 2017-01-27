Фарфан: «Я близок к чему-то важному»

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, которого СМИ сватают в «Локомотив», рассказал, что в скором времени снова начнет играть в большой футбол.

«Посмотрим, что произойдет. Я на пороге чего-то очень важного. Счастлив, потому что снова буду играть».

Нападающий известен по игре за ПСВ и «Шальке». Последней командой Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул в октябре прошлого года.