Фарфан: «Я близок к чему-то важному»
Сегодня, 18:35 | Источник: larepublica.pe | Редакция: Дмитрий Кристя
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, которого СМИ сватают в «Локомотив», рассказал, что в скором времени снова начнет играть в большой футбол.
«Посмотрим, что произойдет. Я на пороге чего-то очень важного. Счастлив, потому что снова буду играть».
Нападающий известен по игре за ПСВ и «Шальке». Последней командой Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул в октябре прошлого года.
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