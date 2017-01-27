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Фарфан: «Я близок к чему-то важному»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 18:35 | Источник: larepublica.pe | Редакция: Дмитрий Кристя

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, которого СМИ сватают в «Локомотив», рассказал, что в скором времени снова начнет играть в большой футбол.

«Посмотрим, что произойдет. Я на пороге чего-то очень важного. Счастлив, потому что снова буду играть».

Нападающий известен по игре за ПСВ и «Шальке». Последней командой Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул в октябре прошлого года.

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