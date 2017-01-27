Тиаго Силва: «ПСЖ - лучшая команда в моей карьере»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва признался, что эта команда является лучшей в его карьере.

«ПСЖ - лучшая команда из тех, где я когда-либо играл. Я капитан парижан, и это тоже просто здорово. Надеюсь остаться в Париже и после срока истечения моего контракта, так как я не собираюсь вешать бутсы на гвоздь в 2020 году».

Интересно, что в сезоне 2010/11 Силва выиграл Скудетто в составе «Милана», а вместе с ним выступали Златан Ибрагимович, Кларенс Зеедорф, Алессандро Неста и Дженнаро Гаттузо.