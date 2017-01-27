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Анчелотти: «Трудно оставить на скамейке такого профессионала, как Рибери»

Матч: ВердерВердер-:-БаварияБавария
Начало матча: Завтра, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Анчелотти Карло , Рибери Франк, Коста Дуглас, Коман Кингсли
Сегодня, 19:06 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти пообщался с прессой в преддверии матча с «Вердером».

«Всегда трудно оставлять игроков на скамейке, а особенно такого профессионала, как Рибери. Он находится в отличной форме и без проблем может играть. То же самое касается и Дугласа Косты. Хотя у них с Рибери и различные характеристики, оба футболиста очень важны для команды.

Коман здоров и будет играть против „Вердера“. Не уверен, что он выйдет в основе, хотя не исключаю и этого».

Напомним, в ноябре Рибери продлил контракт с мюнхенцами до лета 2018 года.

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