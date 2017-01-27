Анчелотти: «Трудно оставить на скамейке такого профессионала, как Рибери»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти пообщался с прессой в преддверии матча с «Вердером».

«Всегда трудно оставлять игроков на скамейке, а особенно такого профессионала, как Рибери. Он находится в отличной форме и без проблем может играть. То же самое касается и Дугласа Косты. Хотя у них с Рибери и различные характеристики, оба футболиста очень важны для команды.

Коман здоров и будет играть против „Вердера“. Не уверен, что он выйдет в основе, хотя не исключаю и этого».

Напомним, в ноябре Рибери продлил контракт с мюнхенцами до лета 2018 года.