Анчелотти: «Трудно оставить на скамейке такого профессионала, как Рибери»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Анчелотти Карло , Рибери Франк, Коста Дуглас, Коман Кингсли
Сегодня, 19:06 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти пообщался с прессой в преддверии матча с «Вердером».
«Всегда трудно оставлять игроков на скамейке, а особенно такого профессионала, как Рибери. Он находится в отличной форме и без проблем может играть. То же самое касается и Дугласа Косты. Хотя у них с Рибери и различные характеристики, оба футболиста очень важны для команды.
Коман здоров и будет играть против „Вердера“. Не уверен, что он выйдет в основе, хотя не исключаю и этого».
Напомним, в ноябре Рибери продлил контракт с мюнхенцами до лета 2018 года.
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