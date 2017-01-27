Ракитич: «Заменить Хави? Это невозможно»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что он не претендует на лавры экс-игрока каталонцев Хави.

«Заменить Хави? Это невозможно. Я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, я просто хочу показать свою ценность и дать команде то, что хорошо умею делать лично я. У меня нет такого дриблинга, как у Месси, нет такого паса, как у Иньесты, я не могу завершать атаки так, как Суарес, но я могу дать команде что-то свое».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Ракитича.