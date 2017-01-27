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Ловчев: «Прудников ходит по командам, но у него за душой нет рвения»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Прудников Александр, Ловчев Евгений
Сегодня, 19:30 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход нападающего Александра Прудникова в «Локомотив».

«Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и все. Хотя, например, в „Амкаре“, у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Семина получится. Но по большому счету, такой трансфер – это экономия средств. „Локо“ нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.

Все-таки „Локомотив“ и Семин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у „Зенита“».

Ранее сообщалось, что «Локо» взял Прудникова на свой второй сбор.

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