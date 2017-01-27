«Кристал Пэлас» заплатит за ван Анхольта около 16.5 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Кристал Пэлас, Сандерленд, Ван Анхольт Патрик
Сегодня, 20:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Сандерленда» Патрик ван Анхольт переходит в «Кристал Пэлас». Главный тренер «стекольщиков» Сэм Эллардайс подтвердил, что 26-летний голландец проходит медосмотр в клубе. «Кристал Пэлас» заплатит за оборонца порядка 16.5 млн евро.
В этом сезоне ван Анхольт провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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