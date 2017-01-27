«Кристал Пэлас» заплатит за ван Анхольта около 16.5 млн евро

Защитник «Сандерленда» Патрик ван Анхольт переходит в «Кристал Пэлас». Главный тренер «стекольщиков» Сэм Эллардайс подтвердил, что 26-летний голландец проходит медосмотр в клубе. «Кристал Пэлас» заплатит за оборонца порядка 16.5 млн евро.

В этом сезоне ван Анхольт провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.