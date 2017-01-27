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Сидней: «Тяжелее всего противостоять Месси, Роналду и Адурису»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Депортиво, Месси Лионель, Роналду Криштиану, Адурис Ариц
Сегодня, 20:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Депортиво» Сидней рассказал, против каких нападающих ему сложнее всего играть.

«Я не могу выбрать только одного. В испанской лиге есть много хороших форвардов, но выделил бы Месси, Роналду и Адуриса. Пожалуй, эти футболисты требуют самого пристального внимания».

Контракт 27-летнего Сиднея с клубом из Ла-Коруньи рассчитан до лета 2020 года.

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