Сидней: «Тяжелее всего противостоять Месси, Роналду и Адурису»

Защитник «Депортиво» Сидней рассказал, против каких нападающих ему сложнее всего играть.

«Я не могу выбрать только одного. В испанской лиге есть много хороших форвардов, но выделил бы Месси, Роналду и Адуриса. Пожалуй, эти футболисты требуют самого пристального внимания».

Контракт 27-летнего Сиднея с клубом из Ла-Коруньи рассчитан до лета 2020 года.