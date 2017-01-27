Варга: «В 18 лет Дзагоев играл лучше, чем сейчас»

Футбольный агент Шандор Варга порассуждал о шансах нападающего «Краснодара» Федора Смолова и полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева проявить себя в АПЛ.

«Ваша сборная сейчас не на самом хорошем счету, клубы неуспешно выступают в Европе. Как можно на себя обратить внимание в таком случае? Хотя Смолов – форвард качественный. Забей он Англии на Евро три гола, был бы совсем другой разговор. А так…

Дзагоев? Алан – очень способный парень. Возможно, он упустил свое время для переезда в Европу. Помню, Арсен Венгер много раз спрашивал меня про Дзагоева. Мне кажется, в 18 лет Дзагоев играл лучше, чем сейчас. Потом пошли травмы…»