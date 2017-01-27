Рейтинг@Mail.ru

Тренерский штаб ЦСКА присутствует на матче «Зенит» - «Волеренга»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: тренеры, Зенит, ЦСКА, Волеренга, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 21:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко присутствует на товарищеском матче между «Зенитом» и «Волеренгой», который проходит в испанском городе Сан-Педро-дель Пинатар. Также на игре присутствуют тренеры «армейцев» Виктор Онопко и Сергей Овчинников. ЦСКА, напомним, вчера начал второй сбор в Кампоаморе, который находится неподалеку.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:33
ответ пользователю Antjnin (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:28
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:13
ответ пользователю Рожден в СССР (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
25 января 2017
10:50 Ананко: «Наш штаб сделал всё, чтобы игроки „Спартака“ умирали на поле» 73
24 января 2017
06:04 Черевченко: «После инцидента с Тарасовым был очень жесткий разговор со Смородской» 21
05:14 Мутко: «Тренерам юношеских сборных серьезно повысят зарплаты» 45
03:57 Черевченко: «Не жалею о своем решении покинуть „Локомотив“» 5
23 января 2017
15:32 Cемин: «Игроки „Локомотива“ пока не выдерживают полный матч» 16
21 января 2017
15:47 Гунько возглавит «Спартак-2» 15
13:01 Петраков: «Я остаюсь в „Томи“» 12
20 января 2017
23:33 Ганчаренко: «ЦСКА тестирует схему 3-5-2» 33
22:36 Слухи Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост наставника сборной Беларуси 21
06:21 Непомнящий: «Руководство „Томи“ не думало о завтрашнем дне» 10
все материалы по этой теме
Турниры