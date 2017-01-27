Тренерский штаб ЦСКА присутствует на матче «Зенит» - «Волеренга»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко присутствует на товарищеском матче между «Зенитом» и «Волеренгой», который проходит в испанском городе Сан-Педро-дель Пинатар. Также на игре присутствуют тренеры «армейцев» Виктор Онопко и Сергей Овчинников. ЦСКА, напомним, вчера начал второй сбор в Кампоаморе, который находится неподалеку.