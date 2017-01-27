Тренерский штаб ЦСКА присутствует на матче «Зенит» - «Волеренга»
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: тренеры, Зенит, ЦСКА, Волеренга, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 21:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко присутствует на товарищеском матче между «Зенитом» и «Волеренгой», который проходит в испанском городе Сан-Педро-дель Пинатар. Также на игре присутствуют тренеры «армейцев» Виктор Онопко и Сергей Овчинников. ЦСКА, напомним, вчера начал второй сбор в Кампоаморе, который находится неподалеку.
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