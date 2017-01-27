Венгер дисквалифицирован на четыре матча
Сегодня, 21:22 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча из-за его поведения во время матча 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1). Кроме того, француз оштрафован на 25 тысяч фунтов.
Напомним, в концовке той игры французский специалист оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который хотел выдворить Венгера из технической зоны.
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