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Венгер дисквалифицирован на четыре матча

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 21:22 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча из-за его поведения во время матча 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1). Кроме того, француз оштрафован на 25 тысяч фунтов.

Напомним, в концовке той игры французский специалист оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который хотел выдворить Венгера из технической зоны.

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