Венгер дисквалифицирован на четыре матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча из-за его поведения во время матча 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1). Кроме того, француз оштрафован на 25 тысяч фунтов.

Напомним, в концовке той игры французский специалист оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который хотел выдворить Венгера из технической зоны.