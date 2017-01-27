«Шальке» - «Айнтрахт»: стартовые составы
Сегодня, 21:43 | Источник: Твиттер ФК "Шальке" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 18-го тура Бундеслиги «Шальке» - «Айнтрахт».
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасич, Гайс, Шопф, Бенталеб, Горетцка, Бургшталлер, Чупо-Мотинг.
«Айнтрахт»: Линднер, Вальехо, Очипка, Чендлер, Абраам, Гачинович, Хасебе, Маскарель, Баркок, Майер, Хргота.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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