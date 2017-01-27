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«Шальке» - «Айнтрахт»: стартовые составы

Матч: Шальке-04Шальке-040 : 1АйнтрахтАйнтрахт
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:43 | Источник: Твиттер ФК "Шальке" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 18-го тура Бундеслиги «Шальке» - «Айнтрахт».

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасич, Гайс, Шопф, Бенталеб, Горетцка, Бургшталлер, Чупо-Мотинг.

«Айнтрахт»: Линднер, Вальехо, Очипка, Чендлер, Абраам, Гачинович, Хасебе, Маскарель, Баркок, Майер, Хргота.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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