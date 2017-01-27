Сын Брайана Клафа может возглавить «Ноттингем Форест»

Найджел Клаф, сын легендарного тренера Брайана Клафа, может возглавить «Ноттингем Форест». Такую возможность рассматривает собственник клуба Фаваз Эль-Хасави, так как считает, что авторитет семейства Клафов поможет «лесникам» улучшить свои результаты. На данный момент Клаф-младший трудится в «Бертоне», который также представляет Чемпионшип.

Брайан Клаф тренировал «Ноттингем Форест» в период с 1975 по 1993 год, и за это время выиграл с клубом чемпионат Англии, четыре Кубка Лиги, два Кубка чемпионов, Суперкубок Европы.

Найджел Клаф в качестве футболиста провел за «лесников» более трехсот матчей.

Другим претендентом на пост рулевого «Ноттингем Форест» называют Райана Гиггза.