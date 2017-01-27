Сын Брайана Клафа может возглавить «Ноттингем Форест»
Сегодня, 22:04 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Найджел Клаф, сын легендарного тренера Брайана Клафа, может возглавить «Ноттингем Форест». Такую возможность рассматривает собственник клуба Фаваз Эль-Хасави, так как считает, что авторитет семейства Клафов поможет «лесникам» улучшить свои результаты. На данный момент Клаф-младший трудится в «Бертоне», который также представляет Чемпионшип.
Брайан Клаф тренировал «Ноттингем Форест» в период с 1975 по 1993 год, и за это время выиграл с клубом чемпионат Англии, четыре Кубка Лиги, два Кубка чемпионов, Суперкубок Европы.
Найджел Клаф в качестве футболиста провел за «лесников» более трехсот матчей.
Другим претендентом на пост рулевого «Ноттингем Форест» называют Райана Гиггза.
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