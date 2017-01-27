Рейтинг@Mail.ru

Сын Брайана Клафа может возглавить «Ноттингем Форест»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: события, Ноттингем Форест, Клаф Найджел
Сегодня, 22:04 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Найджел Клаф, сын легендарного тренера Брайана Клафа, может возглавить «Ноттингем Форест». Такую возможность рассматривает собственник клуба Фаваз Эль-Хасави, так как считает, что авторитет семейства Клафов поможет «лесникам» улучшить свои результаты. На данный момент Клаф-младший трудится в «Бертоне», который также представляет Чемпионшип.

Брайан Клаф тренировал «Ноттингем Форест» в период с 1975 по 1993 год, и за это время выиграл с клубом чемпионат Англии, четыре Кубка Лиги, два Кубка чемпионов, Суперкубок Европы.

Найджел Клаф в качестве футболиста провел за «лесников» более трехсот матчей.

Другим претендентом на пост рулевого «Ноттингем Форест» называют Райана Гиггза.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:56
ответ пользователю The Tricky Trees (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
DXTK [NITRO]
Сегодня 22:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Загадки уикенда: «Реал» и Гвардиола снова без побед?
«Соккер.ру» готовится к футбольному пиршеству, которое стартует в субботу. Выделяем самое интересное, делимся фактами и гадаем – кому улыбнется удача?
Комментариев: 0
21:43 «Шальке» - «Айнтрахт»: стартовые составы 1
21:22 Венгер дисквалифицирован на четыре матча 21
Александр Чистяков
Мировые трансферы: Китай сходит с ума, Россия снова тратит
ФИФА опубликовала данные годового отчета о трансферах TMS-системы. «Соккер.ру» рекомендует взглянуть на эти цифры, особенно, если нужно поправить разрез глаз.
Комментариев: 2
Tott_Hot
Страсть и ненависть в Ла Лиге
Блогер «Соккер.ру» Tott_Hot путем статистических подсчетов определяет самый успешный клуб Испании за всю историю. «Барселона» или «Реал»?
Комментариев: 19
Александр Чистяков
Омерзительные боссы: Дзампарини, Тан и Хиль
​В «Палермо» пришел десятый тренер за год, но Дзампарини вряд ли когда-нибудь уймется. «Соккер.ру» рассказывает о президентах клубов, которые вызывают сильное отвращение.
Комментариев: 5
01:07 «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и прошла в полуфинал Кубка Испании 234
00:37 Видео МЮ проиграл «Халлу», но вышел в финал Кубка Лиги 88
Вчера
23:51 Видео ПСЖ пригласил Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако» 5
22:33 «Барселона» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы 29
все материалы по этой теме
Турниры