«Зенит» обыграл «Волеренгу» в контрольном матче
Сегодня, 22:16 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» на своем втором сборе в Испании минимально одолел «Волеренгу». Единственный гол ударом с 23-х метров забил Эрнани.
«Зенит» - «Волеренга» - 1:0 (1:0)
Гол: Эрнани 11.
«Зенит»: Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев (Данни 68), Эрнани, Цаллагов, Мак (Лесовой 46), Молло, Джорджевич.
На 17-й минуте Захид не реализовал пенальти (перекладина)
Другие материалы по теме:
Вчера
17:19 Фото Гаджиев встретился с Это'О 12
25 января 2017
13:42 Официально «Урал» отправил Шоха в отставку с поста спортивного директора 9
24 января 2017
15:17 Официально Крупин покинул должность генерального директора «Ростова» 15
Или войдите через
Зеньку с победой!
Зеньку с победой!
Реал конечно класс!
Реал конечно Кришти -
А Кришти пида@ас!!!
ты там это, не отвлекайся, кушай тортик и смотри как спартачи кувыркаются, поздравляя тебя с днюхой))
Вспомни,сколько ему и какие травмы были.
Лунёв наигрывается)