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«Зенит» обыграл «Волеренгу» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Зенит, Волеренга
Сегодня, 22:16 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» на своем втором сборе в Испании минимально одолел «Волеренгу». Единственный гол ударом с 23-х метров забил Эрнани.

«Зенит» - «Волеренга» - 1:0 (1:0)
Гол: Эрнани 11.

«Зенит»: Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев (Данни 68), Эрнани, Цаллагов, Мак (Лесовой 46), Молло, Джорджевич.

На 17-й минуте Захид не реализовал пенальти (перекладина)

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