«Зенит» обыграл «Волеренгу» в контрольном матче

«Зенит» на своем втором сборе в Испании минимально одолел «Волеренгу». Единственный гол ударом с 23-х метров забил Эрнани.

«Зенит» - «Волеренга» - 1:0 (1:0)

Гол : Эрнани 11.

«Зенит»: Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев (Данни 68), Эрнани, Цаллагов, Мак (Лесовой 46), Молло, Джорджевич.

На 17-й минуте Захид не реализовал пенальти (перекладина)