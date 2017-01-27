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«Спартак» хочет купить Караваева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спарта, Спартак М, Караваев Вячеслав
Сегодня, 23:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, «Спартак» намерен приобрести защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева. Чешский клуб хочет за 21-летнего игрока 3 млн евро, что устраивает «красно-белых». 

Караваев ранее выступал за молодежный состав ЦСКА, пока в августе прошлого года его не выкупила «Спарта» за 1 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.

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