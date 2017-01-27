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«Уфа» планирует арендовать Александра Кержакова и Рязанцева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Уфа, Зенит, Кержаков Александр, Рязанцев Александр
Вчера, 23:15 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев и нападающий Александр Кержаков могут провести остаток сезона в «Уфе».

«Кержаков не полетел с „Зенитом“ по решению главного тренера. Но в его приглашении заинтересована „Уфа“. Кроме того, они хотят взять Рязанцева. Речь идет об аренде двух игроков до конца сезона», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, что «Уфу» возглавляет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак

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