«Уфа» планирует арендовать Александра Кержакова и Рязанцева

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев и нападающий Александр Кержаков могут провести остаток сезона в «Уфе».

«Кержаков не полетел с „Зенитом“ по решению главного тренера. Но в его приглашении заинтересована „Уфа“. Кроме того, они хотят взять Рязанцева. Речь идет об аренде двух игроков до конца сезона», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что «Уфу» возглавляет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак.