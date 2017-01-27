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Валенсия: «Когда мне сказали об интересе МЮ, то подумал, что это шутка»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Валенсия Луис-Антонио
Вчера, 23:31 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия, недавно продливший контракт с клубом, вспомнил, как он переходил в стан к «дьяволам». Валенсия присоединился к МЮ в 2009 году, перейдя из «Уигана».

«Помню, как ко мне подошел Стив Брюс и сказал, что есть предложение от „Манчестер Юнайтед“. Я не поверил, потому что он часто шутил надо мной, но в этот раз Брюс заверил, что все серьезно.

Затем я встретился с Фергюсоном, и когда посмотрел в его глаза, то понял, что он всерьез заинтересован в моей кандидатуре. Это было невероятно. В тот вечер я не знал, плакать мне, кричать или как вообще реагировать. Я позвонил своей семьей в Эквадор, и они тоже не поверили! К счастью, сделка состоялась, и я перешел в „Манчестер Юнайтед“».

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