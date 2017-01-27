Снодграсс - игрок «Вест Хэма»

Как и ожидалось, полузащитник Роберт Снодграсс сменил «Халл» на «Вест Хэм». Хавбек подписал контракт с лондонским клубом, рассчитанный на 3.5 года. Сумма трансфера составила 10.2 млн фунтов.

В этом сезоне 29-летний Снодграсс провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.