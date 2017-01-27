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Снодграсс - игрок «Вест Хэма»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Халл Сити, Вест Хэм, Снодграсс Роберт
Вчера, 23:47 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Фото: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, полузащитник Роберт Снодграсс сменил «Халл» на «Вест Хэм». Хавбек подписал контракт с лондонским клубом, рассчитанный на 3.5 года. Сумма трансфера составила 10.2 млн фунтов.

В этом сезоне 29-летний Снодграсс провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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