«Рубин» предложил 5 млн евро за Миранчука, «Локомотив» хочет 8
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Локомотив М, Миранчук Алексей
Вчера, 23:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, в четверг в Марбелье состоялась встреча между генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым и президентом «Локомотива» Ильей Геркусом на тему трансфера полузащитника Алексея Миранчука в казанский клуб.
В «Локомотив» направлено официальное письмо с предложением из Казани о приобретении Миранчука за 5 млн евро. По данным представителя футболиста Вадима Шпинева, Геркус настаивает на восьми миллионах, которые Казань, менее чем за год до конца контракта полузащитника с «Локо», платить не готова.
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p.s. может для вас спартачей, любительские предсезонные турниры из 4 клубов это уже ЕК, тогда вас жаль.