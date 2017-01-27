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«Рубин» предложил 5 млн евро за Миранчука, «Локомотив» хочет 8

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Локомотив М, Миранчук Алексей
Вчера, 23:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, в четверг в Марбелье состоялась встреча между генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым и президентом «Локомотива» Ильей Геркусом на тему трансфера полузащитника Алексея Миранчука в казанский клуб. 

В «Локомотив» направлено официальное письмо с предложением из Казани о приобретении Миранчука за 5 млн евро. По данным представителя футболиста Вадима Шпинева, Геркус настаивает на восьми миллионах, которые Казань, менее чем за год до конца контракта полузащитника с «Локо», платить не готова.

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