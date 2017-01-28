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Хамес Родригес не сыграет с «Реалом Сосьедад»

Матч: РеалРеал-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Завтра, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Родригес Хамес
Сегодня, 00:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес не поможет команде в ближайшем матче Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» из-за своего повреждения икроножной мышцы. Таким образом, он присоединяется к травмированным Гарету Бэйлу, Пепе, Дани Карвахалю, Марсело и Луке Модричу.

Хорошей новостью для Зинедина Зидана является то, что восстановился защитник Рафаэль Варан.

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