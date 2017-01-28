Хамес Родригес не сыграет с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес не поможет команде в ближайшем матче Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» из-за своего повреждения икроножной мышцы. Таким образом, он присоединяется к травмированным Гарету Бэйлу, Пепе, Дани Карвахалю, Марсело и Луке Модричу.

Хорошей новостью для Зинедина Зидана является то, что восстановился защитник Рафаэль Варан.