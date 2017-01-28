«Шальке» уступил «Айнтрахту»
В матче 18-го тура Бундеслиги «Шальке» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту».
Гельзенкирхен, «Фелтинс-Арена».
«Шальке» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:1)
Гол: Майер 33.
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасич, Гайс (Авдияй 53), Шопф (Калиджури, 66), Бенталеб (Коноплянка 79), Горецка, Бургшталлер, Чупо-Мотинг.
Главный тренер: Маркус Вайнцирль.
«Айнтрахт» Ф: Линднер, Вальехо, Очипка, Чендлер, Абраам, Гачинович (Тарашай 90+1), Хасебе, Маскарель, Баркок (Хектор 85), Майер, Хргота (Сеферович 62).
Главный тренер: Нико Ковач.
Предупреждения: Очипка 48, Бенталеб 77, Колашинац 86.
Судья: Роберт Хартманн.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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