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«Шальке» уступил «Айнтрахту»

Матч: Шальке-04Шальке-040 : 1АйнтрахтАйнтрахт
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 18-го тура Бундеслиги «Шальке» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту».

Гельзенкирхен, «Фелтинс-Арена».

«Шальке» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:1)
Гол: Майер 33.

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасич, Гайс (Авдияй 53), Шопф (Калиджури, 66), Бенталеб (Коноплянка 79), Горецка, Бургшталлер, Чупо-Мотинг.
Главный тренер: Маркус Вайнцирль.

«Айнтрахт» Ф: Линднер, Вальехо, Очипка, Чендлер, Абраам, Гачинович (Тарашай 90+1), Хасебе, Маскарель, Баркок (Хектор 85), Майер, Хргота (Сеферович 62).
Главный тренер: Нико Ковач.

Предупреждения: Очипка 48, Бенталеб 77, Колашинац 86.

Судья: Роберт Хартманн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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