«Тяньцзинь Цюаньцзянь» выложит 18 млн евро за Пато
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Ц, Вильярреал, Пато
Сегодня, 00:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Китае. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», продолжающий подготовку к началу нового сезона в Поднебесной, предложил «Вильярреалу» за 27-летнего бразильца 18 млн евро. Самому игроку будет выплачиваться оклад в 6 млн евро за сезон. Сделка близка к завершению.
Пато присоединился к «Вильярреалу» прошлым летом. Всего он провел за «субмарину» 24 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
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