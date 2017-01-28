«Тяньцзинь Цюаньцзянь» выложит 18 млн евро за Пато

Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Китае. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», продолжающий подготовку к началу нового сезона в Поднебесной, предложил «Вильярреалу» за 27-летнего бразильца 18 млн евро. Самому игроку будет выплачиваться оклад в 6 млн евро за сезон. Сделка близка к завершению.

Пато присоединился к «Вильярреалу» прошлым летом. Всего он провел за «субмарину» 24 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.