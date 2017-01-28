«Лестер» ушел от поражения в матче с «Дерби Каунти»
Сегодня, 00:48 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 4-го раунда Кубка Англии «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти». Команды ждет переигровка.
Дерби, стадион «Прайд Парк».
«Дерби Каунти» - «Лестер» - 2:2 (2:1)
Голы: Бент 21, Брайсон 40 — Бент 8 (аг), Морган 86.
«Дерби Каунти»: Карсон, Пирс, Кио, Ольссон, Бэйрд, Брайсон (Камара 88), Джонсон, Инс, Хьюз (Баттерфилд 63), Расселл (Выдра 84), Бент.
Главный тренер: Стив Макларен.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Морган, Фукс (Грэй 46), Чилуэлл, Олбрайтон (Муса 74), Дринкуотер, Кинг, Симпсон, Варди, Окадзаки (Марез 64).
Главный тренер: Клаудио Раньери.
Предупреждения: Пирс 55.
Судья: Марк Клаттенбург.
В предыдущем раунде турнира «лисы» переиграли «Эвертон».
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