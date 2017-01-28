Алдонин: «Считаю „Зенит“ фаворитом в борьбе за чемпионство»
Сегодня, 01:09 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин полагает, что фаворитом в гонке за победу в чемпионате России является «Зенит»:
«На данный момент работа Карреры просто прекрасна. Но по нему надо понять еще один момент. Сборы в Европе и сборы в России – две большие разницы. Надо посмотреть, как клуб выйдет на весеннюю часть сезона. В России есть нюансы по этому моменту. Если клуб добавит, то они могут стать чемпионами. Но пока непонятно, как будет выглядеть „Спартак“ во второй части. Считаю именно „Зенит“ фаворитом первенства. У питерцев более интересный состав».
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Очевидно,что в его словах на первом месте боязнь скорого чемпионства Спартака.
Особенно это видно в этой фразе "Если клуб добавит, то они могут стать чемпионами"
Добавлять нужно конкурентам,Спартак идет на 1ом месте с отрывом и для достижения цели достаточно идти по тому же пути,что и в 1ой части сезона.
Что ж ты Женя тайну то раскрыл?