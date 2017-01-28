Бердыев хочет видеть в «Ростове» Рязанцева

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев находится в сфере интересов «Ростова». Согласно источнику, в переходе футболиста заинтересован вице-президент и тренер донского клуба Курбан Бердыев, знающий Рязанцева по совместной работе в «Рубине».

Источник отмечает, что при переходе в «Ростов» 30-летнему хавбеку, скорее всего, придется пойти на понижение зарплаты из-за финансовой ситуации в клубе. В «Зените» игрок получает около 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что на Рязанцева также претендует «Уфа», которую возглавляет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак.