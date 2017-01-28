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Бердыев хочет видеть в «Ростове» Рязанцева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Зенит, Рязанцев Александр, Бердыев Курбан
Сегодня, 01:24 | Источник: ФАН | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев находится в сфере интересов «Ростова». Согласно источнику, в переходе футболиста заинтересован вице-президент и тренер донского клуба Курбан Бердыев, знающий Рязанцева по совместной работе в «Рубине».

Источник отмечает, что при переходе в «Ростов» 30-летнему хавбеку, скорее всего, придется пойти на понижение зарплаты из-за финансовой ситуации в клубе. В «Зените» игрок получает около 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что на Рязанцева также претендует «Уфа», которую возглавляет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак.

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