Эдуардо Варгас сменил «Хоффенхайм» на мексиканский «Тигрес»

Чилийский нападающий Эдуардо Варгас стал игроком «Тигреса». Об этом было объявлено на официальном сайте мексиканского клуба.

Подробности перехода форварда в «Тигрес» из «Хоффенхайма» не разглашаются. По информации немецкого издания Bild, сумма трансфера составила 6 млн евро. Также «Хоффенхайм» получит еще 40% от последующей продажи игрока.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 27-летний игрок принял участие в 5 матчах, в общей сложности проведя на поле чуть менее 100 минут, и заработал одну желтую карточку. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Америки чилиец Варгас оформил покер в ворота сборной Мексики в матче 1/4 финала турнира (7:0).

Напомним, что за «Тигрес» играет нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.