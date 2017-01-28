Эдуардо Варгас сменил «Хоффенхайм» на мексиканский «Тигрес»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Тигрес УАНЛ, Хоффенхайм, Варгас Эдуардо
Сегодня, 01:46 | Источник: ФК "Тигрес" | Редакция: Павел Молочный
Чилийский нападающий Эдуардо Варгас стал игроком «Тигреса». Об этом было объявлено на официальном сайте мексиканского клуба.
Подробности перехода форварда в «Тигрес» из «Хоффенхайма» не разглашаются. По информации немецкого издания Bild, сумма трансфера составила 6 млн евро. Также «Хоффенхайм» получит еще 40% от последующей продажи игрока.
В нынешнем сезоне Бундеслиги 27-летний игрок принял участие в 5 матчах, в общей сложности проведя на поле чуть менее 100 минут, и заработал одну желтую карточку. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Америки чилиец Варгас оформил покер в ворота сборной Мексики в матче 1/4 финала турнира (7:0).
Напомним, что за «Тигрес» играет нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.
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