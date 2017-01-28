«Сент-Этьен» арендовал у «Болоньи» Мунье

«Сент-Этьен» арендовал у «Болоньи» французского хавбека Антони Мунье до конца сезона с правом выкупа.

В текущем сезоне чемпионата Италии 29-летний игрок принял участие в 6 матчах, но результативными действиями не отметился.

Anthony Mounier vient d'arriver en salle de presse pour être présenté et répondre aux questions des journalistes #Mercato pic.twitter.com/Poycnay4sc — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 27 января 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» интересуется полузащитником казанского «Рубина» Магомедом Оздоевым.