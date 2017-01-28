«Сент-Этьен» арендовал у «Болоньи» Мунье
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Сент-Этьен, Болонья, Мунье Антони
Сегодня, 02:46 | Источник: ФК "Сент-Этьен" | Фото: Твиттер ФК "Сент-Этьен" | Редакция: Павел Молочный
«Сент-Этьен» арендовал у «Болоньи» французского хавбека Антони Мунье до конца сезона с правом выкупа.
В текущем сезоне чемпионата Италии 29-летний игрок принял участие в 6 матчах, но результативными действиями не отметился.
Anthony Mounier vient d'arriver en salle de presse pour être présenté et répondre aux questions des journalistes #Mercato pic.twitter.com/Poycnay4sc
— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 27 января 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» интересуется полузащитником казанского «Рубина» Магомедом Оздоевым.
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