Селихов: «У Акинфеева хотелось бы перенять психологию»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, недавно перешедший в московский клуб из «Амкара», рассказал о том, на каких вратарей он хотел бы равняться:

«Кумиром назову Плетикосу. Мне он очень понравился, когда я был в „Спартаке“ и подавал ему мячи. Тогда стал равняться именно на его игру, что-то у него подсматривать. Сейчас время от времени с ним общаемся, и какие-то моменты Стипе подсказывает. Он рассказал мне, что хочет стать тренером. Может, еще и поработаем вместе.

Кого сегодня считаю лучшим вратарем страны? По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев. Какие качества хотел бы у него позаимствовать? Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни — лидер. Издевки по поводу его антирекорда в ЛЧ? Это бред сумасшедшего. Такое даже читать не стоит. Слышал о них, конечно, и думаю, что Игорь на это даже внимания не обращает. Говорить можно что угодно, а выйти и сделать — это совершенно другое».

Ранее Селихов отметил, что остался доволен атмосферой в новом клубе.