Рейтинг@Mail.ru

Селихов: «У Акинфеева хотелось бы перенять психологию»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Селихов Александр, Акинфеев Игорь, Плетикоса Стипе, Беленов Александр
Сегодня, 03:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, недавно перешедший в московский клуб из «Амкара», рассказал о том, на каких вратарей он хотел бы равняться:

«Кумиром назову Плетикосу. Мне он очень понравился, когда я был в „Спартаке“ и подавал ему мячи. Тогда стал равняться именно на его игру, что-то у него подсматривать. Сейчас время от времени с ним общаемся, и какие-то моменты Стипе подсказывает. Он рассказал мне, что хочет стать тренером. Может, еще и поработаем вместе.

Кого сегодня считаю лучшим вратарем страны? По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев. Какие качества хотел бы у него позаимствовать? Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни  лидер. Издевки по поводу его антирекорда в ЛЧ? Это бред сумасшедшего. Такое даже читать не стоит. Слышал о них, конечно, и думаю, что Игорь на это даже внимания не обращает. Говорить можно что угодно, а выйти и сделать  это совершенно другое».

Ранее Селихов отметил, что остался доволен атмосферой в новом клубе.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 03:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:09 Дзюба: «Надеюсь, что мне не предложат таких огромных денег» 25
Вчера
23:09 Цаллагов: «Перешел в „Зенит“ не для того, чтобы протирать скамейку запасных» 10
22:24 Видео Глушаков на свой день рождения попросил в подарок чемпионство «Спартака» 56
08:50 «Спартак» поздравил Глушакова с юбилеем 30
00:05 Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива» 8
26 января 2017
Станислав Горин
«Зенит»-2017. Мощнейшая атака РФПЛ
Луческу на сборах упивается кадровым разнообразием в атаке, и «Соккер.ру» непросто найти лучшую схему «Зенита» в нападении – помогите выбрать.
Комментариев: 44
20:59 Промес: «Я подарил Депаю майку „Спартака“ с 7-м номером и его фамилией» 62
20:15 Промес: «Сейчас не время уходить из „Спартака“» 148
Станислав Горин
Слабые звенья «Спартака». Кто должен уйти?
Есть футболисты, которыми Каррера недоволен. И есть игроки, способные подставить команду. «Соккер.ру» предлагает назвать самые слабые кадровые звенья «красно-белых».
Комментариев: 30
18:13 Прудников, Амир Натхо и Коре отправились на второй сбор с «Локомотивом» 9
все материалы по этой теме
Турниры