Тиаго Майя: «„Зенит“? Да, у меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу»

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя в шутку сказал, что отказался от перехода в «Зенит» из-за сурового климата в России:

«У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется). Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в „Сантосе“ у меня есть неоконченные дела».

Ранее сообщалось, что за 19-летнего хавбека «Зенит» предложил «Сантосу» 18 млн евро.