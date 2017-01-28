Рейтинг@Mail.ru

Тиаго Майя: «„Зенит“? Да, у меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Зенит, Сантос, Майя Тиаго
Сегодня, 03:27 | Источник: Globoesporte | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя в шутку сказал, что отказался от перехода в «Зенит» из-за сурового климата в России:

«У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется). Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в „Сантосе“ у меня есть неоконченные дела».

Ранее сообщалось, что за 19-летнего хавбека «Зенит» предложил «Сантосу» 18 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:31 Валенсия: «Когда мне сказали об интересе МЮ, то подумал, что это шутка» 4
18:35 Фарфан: «Я близок к чему-то важному» 2
18:09 Видео Халк: «Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда с вами и болею за вас» 55
14:58 Видео Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча 2
Александр Чистяков
Альберт Риера: от «Ливерпуля» до «Томи»
​Известие о том, что экс-полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» в 34 года докатался до нищей «Томи», способно шокировать. «Соккер.ру» раскрывает карты Альберта Риеры.
Комментариев: 4
09:20 Фото Джеррард встретился с Терри накануне матча «Ливерпуль» - «Челси» 10
07:03 Альба: «Являясь игроком „Барселоны“, я всегда буду хотеть поражений „Реала“» 33
26 января 2017
23:36 Жоау Мариу: «Я пытаюсь уговорить Роналду перейти в „Интер“» 10
18:03 Тер Штеген не сыграет с «Реалом Сосьедад» 18
11:57 Моуриньо: «Марсьяль не пользовался предоставляемыми возможностями» 25
все материалы по этой теме
Турниры