Тиаго Майя: «„Зенит“? Да, у меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу»
Сегодня, 03:27 | Источник: Globoesporte | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя в шутку сказал, что отказался от перехода в «Зенит» из-за сурового климата в России:
«У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется). Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в „Сантосе“ у меня есть неоконченные дела».
Ранее сообщалось, что за 19-летнего хавбека «Зенит» предложил «Сантосу» 18 млн евро.
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