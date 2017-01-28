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Коутиньо: «Китай? Нет. Мое сердце здесь, в „Ливерпуле“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 04:30 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо заявил, что совсем не думает об уходе из «Ливерпуля», а также рассказал, чего хочет добиться в составе этой команды. Напомним, недавно футболист продлил контракт с «мерсисайдцами».

«Я хочу завоевывать титулы. Пять лет в моем новом контракте дают такую возможность. Китай? Нет, в этом я не заинтересован. Не думал об этом и секунды. Мое сердце здесь. Я не думаю о каком-либо другом клубе. Совсем. У „Ливерпуля“ есть план: вернуться в топ лучших команд. Это то, во что я верю. Хочу быть частью этого», – отметил 24-летний бразилец.

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