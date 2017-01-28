Коутиньо: «Китай? Нет. Мое сердце здесь, в „Ливерпуле“»
Сегодня, 04:30 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо заявил, что совсем не думает об уходе из «Ливерпуля», а также рассказал, чего хочет добиться в составе этой команды. Напомним, недавно футболист продлил контракт с «мерсисайдцами».
«Я хочу завоевывать титулы. Пять лет в моем новом контракте дают такую возможность. Китай? Нет, в этом я не заинтересован. Не думал об этом и секунды. Мое сердце здесь. Я не думаю о каком-либо другом клубе. Совсем. У „Ливерпуля“ есть план: вернуться в топ лучших команд. Это то, во что я верю. Хочу быть частью этого», – отметил 24-летний бразилец.
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26 января 2017
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Бразильцы частенько меняют места для своих сердец.
Особенно тогда, когда речь идет об очень больших деньгах.
Но в этом ничего плохого нет - каждый человек сам хозяин своей судьбы.