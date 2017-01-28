Иванович дал согласие на переход в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Сегодня, 04:48 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Как сообщает источник, защитник «Челси» Бранислав Иванович согласился перейти в петербургский «Зенит».
Напомним, по появившейся ранее информации, 32-летний футболист сможет получать в российском клубе 5 млн евро в год, а контракт с сербом будет заключен до лета 2019 года.
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