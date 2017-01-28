Иванович дал согласие на переход в «Зенит»

Как сообщает источник, защитник «Челси» Бранислав Иванович согласился перейти в петербургский «Зенит».

Напомним, по появившейся ранее информации, 32-летний футболист сможет получать в российском клубе 5 млн евро в год, а контракт с сербом будет заключен до лета 2019 года.