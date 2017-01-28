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Раньери: «Морган спас „Лестер“ от вылета из Кубка Англии»

Матч: Дерби КаунтиДерби Каунти2 : 2Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Раньери Клаудио , Морган Уэс
Сегодня, 05:02 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал ничейный исход матча 1/16 финала Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:2). От поражения «лис» спас гол защитника «Лестера» Уэса Моргана на 86-й минуте встречи. Теперь команды ждет переигровка.

«Это был тяжелый матч. Мы хорошо начали и забили первыми, но затем снизили темп. Соперник играл хорошо и забил дважды. Второй тайм мы тоже начали хорошо, создали несколько моментов, но взломать их оборону было трудно. Это здорово, что Морган спас нас.

Мы должны играть более собранно, не терять концентрацию по ходу матчей. Мы слишком часто пропускаем. Можем лишь продолжать работать над ошибками», – отметил Раньери.

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