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Агент: «Будковский продлил контракт с „Шахтёром“»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Шахтер Дн, Анжи, Будковский Филипп
Сегодня, 05:38 | Источник: Инстаграм Вадима Шаблия | Редакция: Павел Молочный

Украинский форвард Филипп Будковский, который начинал этот сезон в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтёр», продлил контракт с донецким клубом. Об этом в своем «инстаграме» сообщил агент футболиста Вадим Шаблий:

«В последние дни прочитал в прессе много материалов о том, что „Шахтёр“ якобы не рассчитывает на Будковского. Хотелось бы опровергнуть эти домыслы. В последние полгода, выступая за „Анжи“, Филипп очень прилично проявил себя. Многие специалисты называют его самым перспективным украинским нападающим. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях.

Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. И Будковский будет играть. На данный момент не на Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, в „Шахтёре“. „Шахтёре“, который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Филипп Будковский продлил контракт с „Шахтёром“ на 3,5 года. Поздравляю!»

В эту пятницу появилась информация, что «Анжи» ведет переговоры по Будковскому. Существует вероятность, что украинец снова вернется в махачкалинский клуб на правах аренды.

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