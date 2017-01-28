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Селихов: «Мнение Орлова для меня не авторитетно»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Селихов Александр, Орлов Геннадий
Сегодня, 05:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как относится к критике в свой адрес. Напомним, известный комментатор Геннадий Орлов ранее отметил, что «Зениту» нужен более высококлассный вратарь, чем Селихов, на тот момент выступавший за «Амкар».

«Читаю ли прессу и спокойно ли реагирую на критику? Стараюсь не читать. Друзья могут скинуть ссылку  тогда могу посмотреть. Что касается Орлова, то его мнение для меня не авторитетно. У меня есть тренерский штаб, тренер вратарей. Вот кого обязан слушать», – сказал Селихов.

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