Селихов: «Мнение Орлова для меня не авторитетно»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как относится к критике в свой адрес. Напомним, известный комментатор Геннадий Орлов ранее отметил, что «Зениту» нужен более высококлассный вратарь, чем Селихов, на тот момент выступавший за «Амкар».

«Читаю ли прессу и спокойно ли реагирую на критику? Стараюсь не читать. Друзья могут скинуть ссылку — тогда могу посмотреть. Что касается Орлова, то его мнение для меня не авторитетно. У меня есть тренерский штаб, тренер вратарей. Вот кого обязан слушать», – сказал Селихов.