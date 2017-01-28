«Ювентус» готов отдать за Толиссо 40 млн евро

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо этим летом может стать игроком «Ювентуса». Согласно источнику, «бьянконери» согласились заплатить французскому клубу требуемые 40 млн евро за французского хавбека, но сделка вряд ли будет оформлена в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Толиссо провел 26 матчей за «Лион», забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что на 22-летнего игрока также претендует миланский «Интер».